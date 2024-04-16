10 خطوات للاهتمام بشعرك بعد استخدام البروتين المعالج.. «حافظي عليه جافا»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

استخدام البروتين في علاج الشعر، يساعد على تقويته ومنع سقوطه، ولكن قد تقع بعض السيدات في خطأ يؤدي إلى تقصف شعرهن بعد استخدام البروتين، بسبب العادات الخاطئة، لذلك نقدم من خلال «هُن»، خطوات مختصرة للعناية بالشعر.

للحفاظ على شعرك

بحسب ما قدم موقع «HAIR STYLE»، المتخصص في شؤون الجمال والعناية بالشعر، فإنه للاهتمام بشعرك بعد استخدام البروتين، يجب اتباع التالي:

حافظي على شعرك جافًا بعد استخدام البروتين.

تجنبي ربط شعرك، لأن هذا قد يزيد من التموجات والتجعيد به ويقلل انسيابيته.

استخدمي شامبو خالي من السلفات، حتى لا تتسببي في إضعاف بصيلات الشعر.

اختيار شامبو يحتوي على مكونات طبيعية.

رطبي شعرك بانتظام ليحميه من التقصف الناتج عن الجفاف، من استخدام زيت الأفوكادو، وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا تغذي شعرك وتجعله أكثر صحة وقوة.

ابتعدي عن تصفيف الشعر بالحرارة، للحفاظ على حيويته وانسيابيته.

استخدمي غطاء وسادة من الستان.

ابتعدي عن أدوات التصفيف البلاستيكية واستخدمي الخشبية.

ابتعدي عن استخدام الصبغة قد تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه وجفافه.

استخدمي مواد معالجة وزيوت طبيعية.

شطف الشعر بالماء البارد.

التغذية المناسبة

بحسب ما أوضحت أمنية طاهر خبيرة التجميل وأخصائية علاج البشرة والشعر بالوصفات الطبيعية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: