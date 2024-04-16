أسرار عمل صوصات المطاعم في المنزل.. «أكلات مختلفة بطعم مميز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

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طريقة عمل الصوص الحار

أصناف مختلفة ومتنوعة تحرص ربات المنازل على إعدادها لأسرهن، وفي بعض الأحيان يضفن التوابل لتضفي على الأكل مذاقًا مميزًا، وهناك عديد من الصوصات التي يمكن وضعها على الأطعمة لجعل مذاقها أفضل، لذا ترغب البعض في معرفة كيفية عمل الصوصات في البيت وما المكونات المطلوبة لصنعها؟، وهو ما ذكره مختلف الشيفات من خلال برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير صوص التارتار

ونقدم لكم فيما يلي، طريقة عمل صوص التارتار على خطى الشيف شربيني:

كوب مايونيز.

فجل.

مخلل.

بصل مفروم.

ملعقة عصير ليمون.

ملح.

فلفل.

طريقة عمل صوص التارتار

اخلطي المايونيز مع الفجل والبصل.

في وعاء صغير ضيفي عصير الليمون.

قلّبي جيدًا وتبّلي باقي الخلطة بالملح والفلفل.

غطي الوعاء لمدة ساعة قبل التقديم.

قدمي الصوص مع المأكولات.

مقادير الهاني ماسترد صوص

وفيما يلي، مقادير الهاني ماسترد صوص على خُطى الشيف أميرة شنب:

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة مستردة.

معلقه صغيره من العسل.

ملعقة من السكر.

خل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

معلقه من البابريكا.

خطوات عمل الهاني ماسترد صوص

ضعي كل المكونات مع بعضها.

قلبي حتى الحصول على اللون الأصفر.

ضيفي الطعام المختلف.

مقادير صوص البيستو

نقدم لكم طريقة عمل صوص البيستو على خُطى الشيف ساندرا مكاري:

أوراق ريحان طازجة.

كوب زيت زيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من البهارات.

ثلاثة فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

خطوات عمل صوص البيستو

لتحضير صوص البيستو ضيفي الريحان والثوم.

ضعيهما في الخلاط الكهربائي.

امزجيهما معًا.

ضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات.

ضيفي زيت الزيتون.

اخلطي المكونات وقدميها باردة.

مقادير صوص السويت شيلي

نقدمه لكم على خطى الشيف غادة التلي:

كوب ماء.

كوب سكر أبيض.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب فلفل أحمر حار مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة صويا صوص.

معلقة كبيرة نشا.

طريقة عمل صوص السويت شيلي

في حلة على النار، ضيفي كل المكونات ما عدا النشا.

ارفعيها على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة 15 دقيقة.

اتركي المكونات حتى تتجانس.

ضيفي النشا في الماء وقلبي المزيج.

اتركيه قليلا على النار حتى يتجانس ويتماسك.

مقادير عمل صوص السيزر

نقدمه لكم على خُطى الشيف سالي فؤاد:

كوب مايونيز

معلقة صغيرة من زيت الأنشوجة

ملح.

فلفل أسود.

معلقة كبيرة خل أبيض.

نص ليمونة.

فص ثوم مفروم ناعم.

كوب جبنة بارميزان مبشورة.

ثلاثة ملاعق زيت زيتون.

طريقة عمل صوص السيزر