4 فوائد مذهلة لاستبدال القهوة بالشاي الأخضر لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - بينما يميل الكثير إلى شرب القهوة، يفضل آخرون الشاي أو الشاي الأخضر.

والشاي الأخضر خيارا ممتازا لمحبي المشروبات الساخنة، فهو يوفر نكهة مميزة وخصائص مهدئة، كما يعزز الطاقة خلال الصباح بفضل محتواه من الكافيين.

ولكن، هل تعلم أن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميا لمدة شهر يُتيح لك الاستفادة من فوائد صحية مذهلة؟

الحد من التوتر

يساعد شرب كوب الشاي الأخضر على تقليل التوتر والقلق، كما يعمل الكافيين الموجود به على الحصول على الطاقة طوال اليوم، وتعزيز نشاط الجهاز العصبي المركزي.

تفكيروتركيز أفضل

كما يساهم استهلاكه في تحسين التفكير والتركيز، وهو ميزة رائعة عن القهوة التي تسبب "ضبابية الدماغ" بعد وقت قصير من تناولها.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مزيج الكافيين وإل-ثيانين، وهو حمض أميني، يعزز الذاكرة والتفكير، فضلا عن، له تأثير وقائي محتمل ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.

الوقاية من مشكلات المعدة

الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، والتي تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات".

فقدان الوزن

بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الاكسدة، يمكن أن يُسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون، وبالتالي إنقاص الوزن.

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