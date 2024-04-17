ينظف الكبد ويقي من السرطان.. نوع عصير يفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتاد معظم الأشخاص على عصر الفواكه لتناول عصير لذيذ وصحي، ولكن يجهل البعض أن عصر بعض الخضروات توفر فوائد مذهلة في صحة الجسم، مثل الكرفس.

وبحسب ما ذكره موقع webmd، إليك فوائد عصير الكرفس على الصحة.

يعزز صحة الكبد

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في تعزيز صحة الكبد، وتنقية الجسم من السموم من خلال تعزيز وظائف الكبد.

الوقاية من السرطان

عصير الكرفس غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد و الأبيجينين، التي تحارب الجذور الحرة المنشطة للخلايا السرطانية بالجسم، لذا تناوله يقضي عليها.

تقوية جهاز المناعة

يعد عصير الكرفس غني بالفيتامنيات والمعادن مثل فيتامين سي، وفيتامين ك، والبوتاسيوم، ويعمل كلًا منهما على تعزيز صحة جهاز المناعة وتقويته لمجابهة العدوى والأمراض.

ترطيب الجسم

يحتوي الكرفس على نسبة وفيرة من الماء، والألياف التي تساهم في بقاء الجسم والجلد مرطب لأطول فترة ممكن، وحمايتهم من خطر الإصابة بالجفاف.

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