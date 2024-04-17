تدمرك.. أطعمة تناولها على الريق يرفع مستويات السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يجب الإنتباه جيدا لنوع الأطعمة والمشروب قبل تناولها صباحًا، لأن هناك بعض الأنواع منها الذي يعتاد الكثير من الأشخاص على بدأ بها اليوم وتناولها ولكنها تشكل خطرا كبيرا، لأنها ترفع مستويات السكر في الدم بنسبة كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع everydayhealth، إليك الأطعمة والمشروبات الذي يجب تجنبها في الصباح لتجنب رفع السكر في الدم.

الحبوب البيضاء

الأطعمة التي تحتوي على الحبوب البيضاء، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز ، كلها أمثلة على مصادر الكربوهيدرات المكررة، مما يشير إلى أن الألياف تم إزالتها خلال المعالجة.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تساهم الألياف في الشعور بالشبع لفترة أطول، لتقليل احتمالية الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤثر سلبًا على نسبة السكر في الدم، لذا عدم تواجده في الطعام يرفع مستويات السكر في الدم.

المشروبات المحلاة بالسكر

يقول راسا كازلاوسكايت، دكتوراه في الطب، أستاذ مشارك في أمراض الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، إن هناك صعوبة في التحكم بنسبة السكر في الدم في حالة تناول المشروبات المحلاة، وتوضح أنه بصرف النظر عن احتوائها على كميات كبيرة من السكر، فإن المشروبات مثل الصودا والشاي المثلج المحلى وحتى عصير الفاكهة لا تحتوي فعليًا على أي بروتين أو دهون أو ألياف، علاوة على ذلك، فإن هذه المشروبات لا تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها ترفع مستويات السكر في الدم بصورة مفرطة.

الوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والسكر والكربوهيدرات المكررة أيضًا، يؤدب إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا لا ينصح تناولها صباحًا.

الخضروات النشوية

الخضروات النشوية مثل البطاطس والبازلاء والذرة، تحتوي على كمية أكبر من الكربوهيدرات مقارنة بالخضروات غير النشوية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والخس، وتؤدي الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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