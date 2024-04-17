هذا ما يحدث للكوليسترول عند تناول الفول السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الفول السوداني من التسالي الذي يعشقها العديد من الأشخاص ولها تأثيرات مذهلة على صحة الجسم.

وبحسب ما ذكره موقعي timesofindia، webmd، إليك فوائد تناول الفول السوداني على صحة الجسم.

محاربة الكوليسترول الضار

يعد الفول السوداني غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي لديها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة جهاز المناعة

يعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتين والدهون الصحية والألياف والفيتامينات مثل فيتامينات ب وفيتامين هـ، والمعادن مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم التي تعمل على تقوية جهاز المناعة لحماية صحة الجسم.

إدارة الوزن

على الرغم من غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يحتوي على الألياف والبروتين التي تساهم في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية الإجمالية التي تدخل إلى الجسم خلال اليوم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يمكن أن يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية الموجودة داخل الفول السوداني على استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاع السريع في نسبة الجلوكوز الذي يحدث بعد تناول الوجبات، مما يجعله خيارًا مفيدًا للحالات التي تعاني من مرض السكري، أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

تقوية صحة العظام

يعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على عظام قوية وصحية، والوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور المتكررة.

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