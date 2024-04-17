قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألم الصدر وضيق التنفس هما عرضين شائعين للنوبة القلبية، ولكن هناك علامات أخرى قد تظهر قبل الإصابة بشهر.

6 أعراض تحذير النوبة القلبية الكلاسيكية

ألم في الصدر

ثقل الصدر

خفقان القلب

ضيق التنفس

حرق الصدر

الإجهاد

ألم الصدر

ثقل الصدر

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من أعراض مبكرة للنوبة القلبية من ثقل أو ضيق الصدر وغالبا ما يرتبط بالمجهود، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"verywellhealth".

خفقان القلب

كما أن المصابين بأعراض النوبة القلبية المبكرة يعانون من خفقان القلب الذي عندما يضخ قلبك بسرعة كبيرة.

ضيق التنفس

غالبا ما يكون مؤشرا على أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي هذه الحالة قد تكافح لالتقاط أنفاسك سواء كنت تمشي أو تفعل مجهودا بدنيا أو أثناء الراحة، وتشعر أن رئتيك لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء.

حرقان الصدر

يعد الإحساس بالحرقان في صدرك علامة محتملة أخرى على نوبة قلبية وشيكة أو بسبب أمراض القلب.

الإجهاد

قد تشعر بالتعب الشديد من وقت لآخر، ولكن الشعور بالإرهاق الشديد قد يشير إلى اقتراب حدوث نوبة قلبية.

6 أعراض تحذير غير نمطية من النوبة القلبية

تساهم السمنة وارتفاع ضغط الدم في زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بين الشباب، لهذا السبب من المهم للبالغين من أي عمر أن يكونوا على دراية بأعراض التحذير من النوبة القلبية.

بالإضافة إلى أعراض التحذير من النوبة القلبية الكلاسيكية، قد تحدث بعض الأعراض الأقل شيوعا في الشهر السابق للنوبة القلبية، وتشمل:

الدوخة

قد تشعر بالدوار في بعض الأحيان بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ المرتبط بالانسداد.

الغثيان

هو عرض آخر قد يحدث في الأسابيع التي تسبق النوبة القلبية.

القلق

غالبا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية من القلق والذي يمكن أن يساهم في تطور المرض.

اضطرابات النوم

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لعدم الحصول على قسط جيد من الراحة ليلا، بما في ذلك الإجهاد الإضافي أو استهلاك الكافيين، ومع ذلك، فإن مشكلات النوم التي تحدث دون سبب واضح تكون علامة تحذير من نوبة قلبية.

تورم الساقين

في بعض الأحيان، قد يشير التورم في ساقيك أو كاحليك أو قدميك إلى أن الدم لا يتدفق كما ينبغي في الجسم، حيث يمكن أن يرتبط هذا بانسداد في الأسابيع التي تسبق النوبة القلبية.

ألم في أجزاء الجسم الأخرى

الألم الناتج عن نوبة قلبية يمكن أن يحدث أيضا في الذراعين أو الظهر أو الفك أو الرقبة، وقد يحدث هذا في الأسابيع التي تسبق النوبة القلبية.

ماذا يحدث قبل النوبة القلبية مباشرة؟

قد تختلف أعراض كل شخص قبل النوبة القلبية، ومع ذلك، هناك العديد من الأعراض الشائعة لمعظم الأشخاص قد تحدث في الأسابيع أو الأشهر التي تسبق النوبة القلبية، وتشمل هذه الأعراض:

ألم أو انزعاج في الصدر عادة يكون في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.

الشعور بالدوار

التعرق المفرط

آلام الظهر أو الرقبة أو الفك

عدم الراحة في الذراع أو الكتف

ضيق التنفس

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للكوليسترول وقلبك عند إضافة السمن البلدي للطعام.. لن تتوقع تأثيرها

4 أبراج فلكية النحس بيجري وراهم في شهر أبريل

على كل رجل الانتباه إليها.. احذروا العلامة الأولى لسرطان الخصية

عادة شهيرة خاطئة تدمر قلبك.. حسام موافي يكشف

واقعة غريبة.. "جرس كنيسة" ينهي حياة سائح بهذه الطريقة الصادمة