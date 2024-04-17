خطأ في كمبيوتر يتسبب في طلاق زوجين رسميا- لن تتوقع ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حدثت واقعة غريبة في بريطانيا أدت إلى انفصال زوجين وطلاقهما رسمياً بسبب خطأ في الكمبيوتر ارتكبه محاميان، وقالت المحكمة العليا إنها لا تستطيع فعل شيء لإصلاح هذا الخطأ.

وبدأت هذه القصة المأساوية عندما ارتكب محاميان خطأ فادحا أدى إلى انفصال زوجين بريطانيين وطلاقهما رسميا.

وتزوجا الزوجان المعروفين باسم "ويليامز" منذ 21 عاما لكنهما انفصلا مؤقتا وكانوا يتفاوضان في المحكمة العليا بشأن الشؤون المالية عندما حدث الخطأ، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأراد المحامون الذين يمثلون الزوجة التقدم بطلب للحصول على أمر نهائي بالطلاق لعميل آخر مختلف، لكنهم فتحوا ملف قضية هذه العائلة بشكل خاطئ بدلا من العميل الأصلي.

وبعد يومين لاحظ المحامون الخطأ الذي ارتكبه وتقدموا بطلب إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر.

ولكن القاضي "أندرو ماكفارلين"، لم يتأثر وقال إن الطلاق لا يزال ساريا.

وقالت الزوجة إن الدولة لا ينبغي أن تطلق الأزواج على أساس خطأ كتابي، وأوضحت أنها ستحارب للحصول على ما تريد.

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