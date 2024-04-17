طريقة عمل الفايش بخطوات بسيطة.. «هيطلع أحلى من الجاهز»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
الفايش من المخبوزات التقليدية، التي تقدم في الإفطار أو العشاء، مع الشاي بالحليب، ويتميز باللون الأصفر القوي، ويمكن إعداده في المنزل بطريقة مضمونة، وبنفس الطعم الأصلي، وأوفر من الجاهز.
أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد» بقناة cbc sofra، طريقة عمل الفايش بخطوات بسيطة.
المقادير:
- نصف كيلو من الدقيق.
- نصف كوب سمنة بلدي.
- لبن للعجن ويمكن استخدام المياه واللبن البودر، أو الاكتفاء بالمياه.
- ملعقة كبيرة كركم للحصول على اللون الأصفر.
- ملعقة كبيرة سكر ويمكن الاستغناء عنها.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة محلب وتعتبر من المكونات الأساسية في تحضير الفايش.
طريقة عمل الفايش بخطوات بسيطة:
- الفايش من المخبوزات التقليدية، وتبدأ الخطوة الأولى بخلط المكونات الجافة، وهي نصف كيلو من الدقيق، وملعقة كبيرة كركم، وملعقة كبيرة خميرة فورية، وملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة محلب، ورشة من الملح، والتقليب جيدًا، ثم تضاف السمنة واللبن بالتدريج مع التقليب، حتى يتم الحصول على العجينة، وتغطى وتترك لتختمر وتتضاعف في الحجم.
- تقسم العجينة إلى أجزاء، كل جزء في شكل أسطواني، ويوضع الفايش في صينية ويترك ليتخمر مجددًا، ثم يخبز في فرن ساخن، حتى ينضج الفايش ويأخذ لون خفيف من الخارج، وبعد خروجه يترك ليبرد ويقطع شرائح.
- ترص شرائح الفايش في صينية وتوضع في الفرن حتى تتحمص، وتقدم إلى جانب الشاي أو الشاي باللبن.