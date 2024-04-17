لماذا يترك الناموس كل أنحاء الغرفة ويصدر أصواتا مزعجة بجوار أذنك؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يسمع الكثيرون صوت البعوض أو الناموس إلى جانب الأذن، دون معرفة ما سبب ذلك، خاصًة ليلًا، لذا في السطور التالية سوف نتعرف السر.

وبحسب ما ذكره موقع hicare، يميل البعوض إلى الزن بالقرب من الأذن.

لماذا طنين البعوض في الأذنين؟

من أكثر الأشياء المزعجة الاستماع إلى زن البعوض، والسبب وراء ذلك انجذابه إلى الحرارة وينبعث ثاني أكسيد الكربون من البشر عبر الأنف والفم، لذلك يصدر الصوت حول وجوهنا بما في ذلك الأذن.

يميل الأشخاص الذين يطلقون المزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى أن يصبحوا الهدف الرئيسي للبعوض لأنه يمكنه شم الغاز المذكور من مسافة 50 مترًا، ولهذا السبب، فإن النساء الحوامل اللاتي يطلقن كمية إضافية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% غالبا يكن أكثر عرضة لخطر لدغات البعوض.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا يكون الوجه مكشوفا دون أي غطاء، لذلك يستهدفه البعوض أكثر من أي جزء آخر في الجسم، وعندما يقترب منا يُصدر صوت طنين من خلال أجنحته، والحقيقة المدهشة الأخرى التي يجب معرفتها هي أن إناث البعوض تصدر صوتا أعلى من ذكور البعوض.

كيفية التخلص من طنين البعوض في الأذنين ليلا؟

استخدم الناموسية: الطريقة القديمة لإبعاد البعوض هي استخدام الناموسية، لذا النوم تحت الناموسية يسهم في تجنب لدغات البعوض، وهي متاحة بسهولة بجميع الأحجام، لذا اختر الشبكة التي تناسب سريرك بشكل أفضل.

جرب طارد البعوض الطبيعي: احتفظ بكرات القطن مغموسة في الزيوت العطرية مثل اللافندر وشجرة الشاي وعشب الليمون والسترونيلا وإكليل الجبل بالقرب من نوافذ وأبواب غرفة نومك لمنع هذه الحشرات من الطنين حول أذنيك.

النوم تحت مروحة عالية السرعة: هناك طريقة ذكية أخرى لإبعاد البعوض أثناء الليل وهي النوم تحت مروحة عالية السرعة، وتذكر أن البعوض يطير بشكل سيئ ولن يزعجك إذا كنت تنام تحت مروحة عالية السرعة.

قم بتثبيت آلة طارد البعوض، أو التواصل مع الشركات المختصة التي تقضي عليها.

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