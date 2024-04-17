هذا ما يحدث للقولون عند تناول قليل من الملح.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

معتز القيعي يقول، يعد الملح عنصرًا غذائيًا ضروريًا للجسم، حيث يلعب دورًا هامًا في تنظيم توازن السوائل والتحكم في ضغط الدم ونقل الإشارات العصبية.

وأضاف من خلال تصريح لـ"الخليج 365"، إن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة على الصحة، بما في ذلك صحة القولون.

تشمل بعض أضرار الإفراط في تناول الملح على صحة القولون ما يلي

زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون

أظهرت الدراسات أن هناك ارتباطًا بين تناول كميات عالية من الملح وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

التهاب القولون التقرحي

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تفاقم أعراض التهاب القولون التقرحي، مثل الإسهال وآلام البطن.

متلازمة القولون العصبي

قد يؤدي تناول كميات عالية من الملح إلى تفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي، مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

احتباس السوائل

يمكن أن يؤدي تناول كميات عالية من الملح إلى احتباس السوائل في الجسم، مما قد يؤدي إلى التورم والانتفاخ.

إليك بعض النصائح لتقليل تناول الملح

قلل من تناول الأطعمة المصنعة

استخدم الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى طعامك

اطبخ طعامك في المنزل

اشرب الكثير من الماء

قم باستخدام ملح الهمالايا الصحي أو ملح البحر

تجنب استخدام ملح الطعام العادي

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