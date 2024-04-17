عمره شهرين.. الشرطة تجد طفلا على "قضبان سكة حديد" - وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، عثر مسؤولو شرطة دلهي في الهند على طفل على "قضبان سكة حديد".

وبحسب ndtv ، نجح مسؤولو الشرطة في جمع شمل طفل يبلغ من العمر شهرين، عثر عليه وحيدا على القضبان بالقرب من محطة شاكور باستي للسكك الحديدية، مع أفراد عائلته.

وأضافوا أن الزوجين فقدا طفلهما أثناء سفرهما من جواليور إلى منزلهما في أجرا عبر دلهي.

وتابع مسؤولو الشرطة، أنه تم لم شمل الرضيع مع أسرته بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال نائب مفوض الشرطة (السكك الحديدية) مالهوترا إنه تم العثور على الرضيع وحيدا على خطوط السكك الحديدية.

وأضاف أنه بموجب المادة 317 (التعرض والتخلي عن طفل أقل من 12 عامًا، من قبل أحد الوالدين أو الشخص الذي يعتني به)، تم إجراء تحقيق.

وكشف الضابط إنه لم تكن هناك كاميرا مراقبة في المنطقة التي ترك فيها الطفل وحيدا، مضيفا أن فرق الجريمة والطب الشرعي قامت بتفتيش المكان للعثور على أدلة تتعلق بالرضيع.

كما تم خلال التحقيق فحص مراكز الأطفال المختلفة للتأكد من وجود أي استفسار من أي شخص بخصوص الرضيع ويتم المتابعة يوميًا.

وقال: "تم الاتصال بفريقنا من قبل أنيل كومار راجافات من أجرا، وأبلغه أنه شاهد صورًا وتفاصيل الرضيع متداولة على مجموعة واتساب".

وقال السيد رجافات للشرطة إنه والد الرضيع، وقال الضابط إنه في جاء إلى دلهي مع زوجته وأكد أن الرضيع هو ابنهما بعد مقابلته.

وقال الرجل إن الطفل ضاع وسط الحشد في محطة السكة الحديد هنا عندما كانوا مسافرين من جواليور إلى أجرا.

وأضاف أنه بعد الإجراءات القانونية الواجبة، تم تسليم الرضيع إلى والديه.