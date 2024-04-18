شجاعة وسرعة بديهة.. طفلة تنقذ أسرتها من الموت بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قامت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات بدور البطلة بعد أن أنقذت عائلتها من حريق منزل.

كانت أوليفيا باترسون تلعب في الخارج عندما لاحظت ألسنة اللهب تتصاعد من سطح منزلها في شمال يوركشاير بإنجلترا، وفقًا لصحيفة التايمز البريطانية .

وفقًا لـ Outlet و Yorkshire Live ، كانت والدة أوليفيا لورا، 29 عامًا، تنام على الأريكة مع شقيقيها الأصغر جويل جيمس، وتيفاني، عندما ركضت إلى منزلها وهي تصرخ: “استيقظي يا أمي."

وتمكنت الأسرة من الفرار من الحريق الذي اندلع في المنزل المجاور وامتد إلى الطابق العلوي من منزل الأسرة المكون من ثلاث غرف نوم، دون أن يصابوا بأذى.

وقالت سادي جيلدر، 54 عامًا، جدة أوليفيا، للتايمز، وهي تشيد بحفيدتها "المذهلة" : "نحن فخورون جدًا بها تمامًا، إنها مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، لذا فهي مذهلة للغاية لا يمكننا أن نصدق أن أوليفيا هي التي أخرجت لورا، فهي تبلغ من العمر ست سنوات".

"نظرت للأعلى ورأت ناراً مشتعلة في الطابق العلوي... وكانت تصرخ: "استيقظي يا أمي، المنزل مشتعل، أيقظي الأطفال"." وتابع جيلدر: "لم يعتقد الناس في الشارع بوجود أحد لأنه لم تكن هناك سيارة في الطريق"، مضيفة أن الأسرة فقدت كل ممتلكاتها تقريبًا في الحريق.

وقالت: "لقد تمكنوا من الحصول على عدد قليل من ملابس الطفل ولكن كل شيء آخر قد ذهب". “لقد كان الناس يتبرعون بالأسرة والفراش والمناشف – أشياء من هذا القبيل. ينبغي أن تحصل على مقر آخر، لكن كل هذه الأشياء الصغيرة... تساعدها في إعادة بناء كل شيء من جديد.

وذكرت صحيفة يورك برس أن لورا وأطفالها يقيمون الآن في Airbnb ، وبحسب وسائل إعلام متعددة، فإن التحقيق في الحريق مستمر، وتم إخبار العائلة أنه ربما يكون سببه شاحن هاتف.