دراسة تحذر: أعراض سن اليأس تهدد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة من جامعة ميتشجان، أن الجمع بين الصداع النصفي والأعراض الحركية الوعائية " الهبات الساخنة والتعرّق الليلي" خلال مرحلة سن اليأس يزيد من مخاطر أمراض القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن اللاتي لديهن تاريخ مشترك من الصداع النصفي والأعراض الحركية الوعائية المستمرة بعد سن الـ 40 كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين بمقدار الضعف، بحسب "مديكال نيوز توداي".

وتشمل هذه المخاطر: النوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.

وللوصول إلى هذه النتيجة تابع الباحثون مجموعة من النساء في سن الـ40 لمدة 15 عاماً، وشملت المتابعة قياسات الضغط والكوليسترول، وتقييم التاريخ الطبي الذي يتضمن العوامل الإنجابية وجراحة أمراض النساء واستخدام وسائل منع الحمل، والعلاجات الهرمونية، إلى جانب عوامل نمط الحياة.

ووجد الباحثون أن تغييرات نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، يمكن أن تقلل من المخاطر الإجمالية لأحداث القلب المرتبطة بالأعراض الحركية الوعائية والصداع النصفي.