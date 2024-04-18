طريقة عمل كيكة الرواني بخطوات بسيطة.. قدميها في المناسبات والعزومات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقبل الصغار والكبار على كيكة الرواني، التي تتميز بمذاق وقوام مختلف، نظرًا لأنها تجمع بين الكيك العادي والبسبوسة في وصفة واحدة، لاحتوائها على السميد والشربات، وتصلح للتقديمات في المناسبات أو العزومات، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة.

وأوضحت الشيف توتا مراد ببرنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، خطوات بسيطة لإعداد كيكة الرواني.

مقادير كيكة الرواني

كوب دقيق سميد وسط ولا يفضل استخدام الناعم أو الخشن.

كوب جوز هند ناعم ويمكن تقليل الكمية.

نصف كوب دقيق أبيض منخول عدة مرات، لأن ذلك يساعد على نجاح الوصفة.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت نوع جيد.

4 بيضات بحجم وسط.

كيس بيكينج بودر بما يعادل ملعقة صغيرة.

3 أكياس فانيليا بودر، أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 علبة زبادي بحجم صغيرة.

رشة بسيطة من الملح.

شربات خفيف بارد حتى تمتصها الرواني.

للتزيين:

جوز هند ناعم أو شرائح.

مربى مشمش أو أي نوع، ويفضل أن تكون كريمية.

طريقة عمل كيكة الرواني

قدمت الشيف «توتا» طريقة بسيطة لإعداد كيكة الرواني في الخلاط، بوضع نصف كوب زيت، ونصف كوب سكر ناعم، و4 بيضات والفانيليا والزبادي، وضربهم جيدًا في الخلاط.

في وعاء توضع المكونات الجافة، وهي كوب دقيق سميد وكوب جوز هند ناعم ونصف كوب دقيق أبيض وتقليبهم جيدًا، ثم تضاف المكونات السائلة ويتم الخلط جيدًا، حتى تتجانس مكونات الكيك.

وتوضع في صينية، وتدخل فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة أو 180 درجة، لمدة من 35 إلى 45 دقيقة، وبعد خروجها تترك لتهدأ عدة دقائق، ثم يضاف إليها الشربات حتى تمتصه جيدًا، وتزين بجوز الهند ومربى المشمش وتقدم.