مراهق ينجو بمعجزة بعد ابتلاع عملة معدنية علقت بين أحباله الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

كاد مراهق من كاليفورنيا أن يفقد حياته بعد أن علقت عملة معدنية بين أحباله الصوتية في حادث غريب.

نشر فريق من الأطباء في مجلة نيو إنجلاند الطبية تفاصيل حالة هذا المراهق البالغ من العمر 14 عامًا الذي وصل إلى غرفة الطوارئ في المستشفى يشكو من ألم في الحلق وصعوبات في البلع، وذلك بحسب موقع central odditty.

أخبر الموظفين أنه ابتلع ربعًا "عملة معدنية"، عن طريق الخطأ، لكنه لم يعاني من أي صعوبات في التنفس أو سيلان اللعاب.

وبعد إجراء فحص بالأشعة السينية على صدره ورقبته، أدرك الأطباء على الفور خطورة الموقف، إذ علقت العملة المعدنية في وضع عمودي بين أحباله الصوتية، مما قد يسبب ضررًا خطيرًا إذا تركت دون علاج.

عادة ما تستقر الأجسام الغريبة التي يتم ابتلاعها في مجرى الهواء لدى الأطفال الأكبر سنًا في أماكن أبعد، مثل القصبة الهوائية أو القصبات الهوائية الرئيسية، بسبب الجاذبية وحجم مجرى الهواء الأكبر.

لكن في هذه الحالة، استقرت العملة المعدنية في مساحة ضيقة جدًا بين حبال المراهق والقصبة الهوائية، تُعرف باسم تحت المزمار، مما جعل إزالتها ضرورية على الفور لتجنب إلحاق الضرر بالجهاز التنفسي.

قام الأطباء بتخدير المراهق وإجراء تنظير قصبي طارئ.

ولم تتسبب العملة المعدنية سوى في بعض التقرحات الطفيفة في الحلق، وتحسنت أعراضه الأولية - بحة في الحلق وصعوبة في البلع - بعد إزالتها.

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