موجود في مطبخك.. حسام موافي يحذر من مكون غذائي شائع عدو ضغط الدم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من خطورة تناول مكون غذائي شائع موجود في كل بيت، ويسبب ارتفاع ضغط الدم، وقال خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذا الطعام هو "الملح"، الذي يعد من أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم.

الملح عدو مريض ضغط الدم الأول والأخير

وأوضح أن العدو الأول والأخير لمريض ضغط الدم ملح الطعام، كما يوجد في العديد من الأطعمة، مثل عبوات الجبن والأطعمة المعلبة، والأكل خارج المنزل.

بدائل صحية للملح

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، بالتقليل من استهلاكه واستبداله ببدائل صحية تُضفي نكهة مميزة على الطعام، مثل الليمون، الفلفل الأسود، الشطة، الفلفل الأخضر الحار، الخل، البصل، الثوم لتعويض نقص الملح.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FVe4zQtEVoE0%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0Osx7Nd-rqW4Wq7PZmZml2ujDrYWTFUnFs8lhVPXRy1VTxYJDiOyeZlTg_aem_AcQzQG98wQ7OvytNW7ZcKTJjyEhalvp6W1K5E5yhgtDhDDJvhr2L_wepTUooJr1ryliWsZYcOLINorpwvfR8WJKI&h=AT26wNqgSOabOCkG1HZGsbE2FU6-r9hp6_eMyPNf6buwtKTVd7BoR1XR3Xmlqq-RVv7oZ5FW9R4RRN4l_KvVoTULSVOciC9O08m08u9fYcEMkEuPPL2kKUKRK8tLbFgHaq-SPA

اقرأ أيضًا:

شجاعة وسرعة بديهة.. طفلة تنقذ أسرتها من الموت بهذه

عانت من هذه الأعراض.. نوع سرطان ينهي حياة فتاة بطريقة صادمة

قبل الإصابة بـ 30 يوم.. علامات غير متوقعة للنوبة القلبية

عمره شهرين.. الشرطة تجد طفلا على "قضبان سكة حديد" - وهذا ما حدث له

4 أبراج فلكية الأسوأ حظا خلال الأيام القادمة