هذه الأطعمة على الريق خطر على مرضى السكر.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو مجموعة من الاضطرابات المزمنة التي تؤثر على كيفية تنظيم الجسم للجلوكوز (السكر) في الدم، لذا يجب الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والامتناع عن تناولها خاصة على معدة فارغة، لأن في هذا التوقيت ترتفع نسبة السكر في الدم، نتيجة التغيرات الهرمونية.

والفواكه التي تحتوي نسبة سكر عالية، والعسل والبسكويت والخبز وعصير الفاكهة من أخطر الأطعمة التي تؤثر سلبا على مرضى السكري، بحسب ما جاء في موقعي "medicalnewstoday" و"webmd".

وشدد الدكتور نيتي أباتيل، أخصائي الغدد الصماء، على أنه يجب الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لأن ذلك قد يتسبب في اضطراب نسبة السكر في الجسم.

أضرار ومخاطر العصائر المليئة بالسكريات على الريق

وأضاف أن الخبز الأبيض من الأطعمة عالية المعالجة والتي تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ونقص شديد في العناصر الغذائية والألياف.

وأضاف أن عصائر الفاكهة الطازجة أو المعبأة مليئة بالسكريات الطبيعية وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، لكن لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، ومن الأفضل تناولها كاملة يوميا كوجبة خفيفة.

وأوضح أنه رغم أن رقائق الذرة أو الحبوب غنية بالبروتين، فإنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، وقد تؤثر عملية عصر الفواكه على الألياف الموجودة بها، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشدة وبشكل مفاجئ.

وأوضح أخصائي التغذية الدكتور نيتي شارما، أن عصير الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في مستويات السكر في الدم، لأنه يفتقر إلى الألياف التي تعمل على إبطاء امتصاص السكر.

وتشكل المخبوزات الحلوة مثل الكرواسان والكعك على معدة فارغة، خطرا كبيرا بالنسبة لمرضى السكري، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة، وبمرور الوقت، قد يسبب هذا مقاومة الأنسولين.

ما البدائل الصحية الأخرى؟

من الأفضل اختيار الوجبات المتوازنة والخفيفة التي تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات الغنية بالألياف والكثير من الخضروات أمرا أساسيا لإدارة مستويات السكر في الدم.

وأيضا الحرص على تناول الحبوب الكاملة منخفضة السكر والفواكه باعتدال والمكسرات والبذور، لأنها غنية بالمواد الغذائية وتمنع ارتفاع مستويات السكر.

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