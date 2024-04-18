موجود في مطبخك.. مشروب طبيعي يحارب حصوات الكلى وآلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من آلام حصى الكلى المزعجة، والتي تسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا تُركت دون علاج بشكل سريع.

ووفقا لموقع "health"، نوضح مشروبا طبيعيا فعالا في علاج حصى الكلى وتسكين آلامها، وهو "البقدونس المغلي".

فوائد البقدونس المغلي للتخلص من حصوات الكلى

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات، التي تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة وتمنع تكون حصوات الكلى، وذلك من خلال منع تكوين أوكسالات الكالسيوم، وهي المكون الرئيسي لحصى الكلى.

ولكن فوائده لا تتوقف عند هذا الحد، فهو غني أيضا بفيتامينات K وE وحمض الفوليك، ما يساهم في منع تكلس الكلى.

بالإضافة إلى، يعمل هذا المشروب كمدر للبول، ما يؤدي إلى طرد حصوات الكلى الصغيرة من الجسم.

طريقة تحضير البقدونس المغلي

المكونات:

كوب من الماء.

أوراق بقدونس طازجة.

عسل (اختياري).

الطريقة:

ضعي كوبا من الماء في إناء على نار عالية، واتركيه حتى يغلي.

أطفئ النار وضيفي أوراق البقدونس الطازجة إلى الماء المغلي.

غطّي الوعاء واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، حتى يمتزج الماء بنكهة البقدونس.

اسكبي المشروب في كوب باستخدام مصفاة.

يمكنك إضافة القليل من العسل للتحلية حسب الرغبة.

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