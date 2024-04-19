دواء لإنقاص الوزن ينظم التنفس أثناء النوم..حقيقة أم خرافة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تتزايد الأبحاث حول فوائد دواء "زيباوند" (Liraglutide) المُستخدم لإنقاص الوزن في علاج أمراض أخرى، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم لدي البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأفادت دراسة أجرتها شركة "إيلي ليلي" المنتجة للدواء، وتمت من خلال تجربتين، استخدمت في إحداهما أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر، التي تنفخ الهواء في مجرى الهواء لمنعه من الانهيار أثناء النوم.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "هيلث داي"، أظهرت النتائج أنه بعد 52 أسبوعاً من استخدام عقار زيباوند انخفض متوسط الأحداث التي تم فيها استخدام الأجهزة بمقدار 6 أحداث لدى من تناولوا عقار زيباوند، مقارنة بمن تناولوا علاجاً وهمياً.

وقالت الشركة المنتجة في بيان أمس الأربعاء، إنها تخطط لمشاركة نتائج إضافية من الدراسات في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للسكري في يونيو (حزيران) المقبل، كما أنها ستقدم النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء في وقت ما من هذا الصيف.

ويؤثر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم على ملايين الأشخاص، ومع ذلك فإن 85% من الحالات لا يتم تشخيصها وبالتالي لا يتم علاجها.

وإذا تُرك انقطاع التنفس أثناء النوم دون علاج، فقد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وقصور القلب وحتى الوفاة.

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