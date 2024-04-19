«سقطت في حمام السباحة».. وفاة عروس برازيليلة ليلة زفافها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادث مأساوي حزين شهده حي بيريس دي بايكسو في ليميرا ولاية ساو باولو البرازيلية، خلال الساعات الماضية؛ إذ سقطت امرأة، تبلغ من العمر 39 عامًا، في حمام السباحة في أثناء احتفالها بزفافها، ما ترك حزنًا كبيرًا في قلوب أسرتها وجميع الحاضرين في الحفل.

وفاة عروس في ليلة زفافها

وفقًا لِما ورد في صحيفة «التيمبو» التشيلية، تعرضت «إليسانجيلا»، 39 سنة، للسقوط في حمام السباحة في ليلة زفافها، وذلك عندما كانت تقف بالقرب من حوض السباحة وفقدت توازنها بشكل مفاجئ وسقطت في الماء.

وعلى الرغم من محاولات إنقاذها الكثيرة من قِبل خدمة رعاية الطوارئ المتنقلة ورجال الإطفاء، ونقلها إلى المستشفى في جارديم نوفا، إلا أنها راحت تفارق الحياة متأثرة بسقوطها في المياه، حسب تقارير الشرطة البرازيلية، التي تولت التحقيق في القضية باعتبارها حالة وفاة عرضية مشبوهة، كما سجلها مركز شرطة مقاطعة ليميرا.

حزن كبير من الأسرة والأصدقاء

وكانت «إليسانجيلا»، قد شاركت صورة من حفل زفافها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل لحظات من وقوع الحادث المأساوي، والتي لاقت تفاعلًَا كبيرًا من أسرتها ومحبيها الذين تضاربت تعليقاتهم بين الفرح والتهنئة قبل وقوع الحادث، والرثاء والحزن بعد وقوعه، فقبل الحادث كتبت شقيقتها: «تهانينا وأطيب التمنيات للزوجين. أختي وصهري»، بينما بعد وفاتها راح كثيرون ينعونها، فكتب أحدهم: «أنظروا كيف هو القدر حلمها يتحقق وفى نفس اليوم تنتهى حياتها».

تعاطف واسع مع أسرة العروس

وتسبب هذا الحادث المأساوي في إثارة حالة من الحزن والتعاطف في المجتمع البرازيلي، الذي راح كثيرون منه ينعون العروس التي لم تكتمل فرحتها بالزفاف، وإنما فارقت الحياة تاركة حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيها وأسرتها، وراح البعض يصفها بأنها امرأة محبوبة وحيوية.