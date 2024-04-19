صعود السلم .. تدريب شامل للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يُعد صعود السلم تمرينًا رائعًا للجسم بأكمله، حيث يُقدم فوائد جمة دون الحاجة إلى أي معدات أو اشتراك في صالة ألعاب رياضية، حسبما جاء عبر صندوق التأمين الصحي بألمانيا.

وأوضح الصندوق أن صعود السلم يعمل على حرق السعرات الحرارية، ما يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه يسهم في زيادة القدرة على بذل المجهود، وكذلك زيادة قدرة الجسم على التحمل.

تحسين وظائف القلب والرئة

ويعمل صعود السلم أيضاً على تحسين وظائف القلب والرئة وتحسين الدورة الدموية، كما أنه يسهم في تقوية العضلات ويدعم استقرار العظام والمفاصل، ما يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويقلل من خطر السقوط.

وأكد الصندوق أن صعود السلم يعد مناسبا لكل الأشخاص والأعمار، باستثناء الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل في الركبة.

وأشار الصندوق إلى أنه يمكن زيادة التأثير الصحي لصعود السلم من خلال أداء بعض التمارين الإضافية مثل الخطوات الجانبية والقفز على الدرج والجري السريع على السلم.

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