حزر فزر.. سر الخطوط البيضاء الموجودة على الطرق - لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تظهر على الطريق السريع خطوط، بعضها يكون باللون الأبيض والبعض الآخر بالأصفر، وإذا كنت تخطط لشراء سيارة وتعلم القيادة، عليك معرفة سر وجودها.

وذكر موقعا quora ،driversed، كافة التفاصيل المتعلقة بالخطوط الموجودة على الطرق، كما يلي:

1- الخطوط البيضاء المرسومة إلى جانب الرصيف تساعدك على البقاء في حارتك وحتى تتمكن من رؤية آخر الطريق المسموح لك التحرك داخله.

2- الخط الأبيض المكسور يشير إلى قدرة تحريك السيارة من إلى اليسار أو اليمين، على حسب تجاهه، مع التركيز على عدم تعريض حياتك للخطر.

3- الخط الأبيض الثابت يجعل السائق يلزم مساره إلى أن يصل لواجهته.

ما فائدة هذه الخطوط ؟



تساعد هذه الخطوط على الحد من وقوع حوادث سير، كما تساعد على رؤية الطريق ليلًا، لأن النور عندما يضرب الطريق ينعكس على الخطوط البيضاء ويجعلها تظهر كأنها مشتعلة، وبالتالي تساعد على رؤية الطرق واضحة خاصًة في الليل.

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