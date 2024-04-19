أغلى من الذهب.. فاكهة تطرد السموم من جسمك وتحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الأناناس فاكهة صيفية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد الصحية، حيث تُعرف بقدرتها على طرد السموم من الجسم ومحاربة الكوليسترول والسكر، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

تقوية المناعة

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

خفض الكوليسترول الضار

خصائص الأناناس المضادة للأكسدة تعزز صحة القلب، ما يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

محاربة ارتفاع نسبة السكر

غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والأمراض المزمنة مثل السكري، لذا؛ فهو خيار جيد لضبط مستويات السكر بالدم.

كنز من الفيتامينات والمعادن



يساهم الأناناس في سد الاحتياجات اليومية من العديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل:

فيتامين B6، النحاس، الثيامين، الفولات، البوتاسيوم، المغنيسيوم.

تسهيل الهضم



بفضل احتوائه على إنزيم "البروميلين"، وهو مزيج من الإنزيمات التي تهضم البروتين في جسمك، ما يُسهل هضم الطعام وامتصاصه.

حماية الجلد من التلف



يلعب فيتامين C الموجود به دورا رئيسيا في تعزيز صحة الجلد وإنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى ذلك، مكافحة تلف الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.

تخفيف آلام المفاصل

آثار إنزيم "البروميلين" المضادة للالتهابات الموجود في هذه الفاكهة، تساعد على تخفيف أعراض آلام المفاصل لدى المرضى.

دعم صحة العظام



يعزز أيضا صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بفضل محتواه العالي من المنغنيز.

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