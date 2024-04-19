3 أعراض أكثر شيوعا تكشف الإصابة بسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يعني اكتشاف السرطان مبكرًا أن علاج الحالة الخطيرة أسهل، ولكن لفتح الطريق للتشخيص السريع، يجب أن يكون الوعي بالأعراض الهدف الأول.

وحدد الطبيب جيمس أودونوفان، العلامات الثلاثة الأكثر شيوعًا لسرطان الكلى، بحسب express.

وحذر جيمس، من أن معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الكلى ليس لديهم أي أعراض، ولكن لا يزال من المهم معرفة ما الذي تبحث عنه.

1. دم في البول

وفقا للدكتور أودونوفان، فإن اكتشاف الدم في المرحاض بعد التبول هو "العرض الأكثر شيوعا لسرطان الكلى".

في حين أن هذه العلامة يمكن أيضًا أن تثيرها أشياء أخرى مثل العدوى وتضخم البروستاتا وحصوات الكلى، فمن "المهم دائمًا رؤية طبيب" إذا رأيت أي دم في البول.

وأضاف: "الآن، ليس من الضروري أن يكون الدم موجودًا طوال الوقت، بل يمكن أن يأتي ويذهب، وأحياناً لا يمكن رؤية الدم بالعين المجردة، لكن يمكن لطبيبك إجراء اختبار بسيط لقياس البول للتحقق من ذلك.

كتلة في منطقة الكلى

علامة حمراء أخرى تستدعي رؤية الطبيب يمكن أن تظهر في منطقة الكلى على شكل كتلة أو تورم .

وقال الطبيب: "معظم سرطانات الكلى صغيرة جدًا بحيث لا يمكنك أن تشعر بها أنت أو طبيبك، ولكن يمكن لطبيبك الترتيب لإجراء فحص مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية للتحقق من السرطان."

ألم في الجانب بين الضلوع والورك

آخر الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى هو الألم في الجانب بين الضلوع والورك، وهو ما يسمى منطقة الخاصرة.

وقال الدكتور أودونوفان: “يمكن أن ينتشر الألم أيضًا حول أسفل الظهر، ولكن مجرد شعورك بالألم لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الكلى.

يمكن أيضًا أن يكون الألم في هذه المناطق ناجمًا عن أشياء أخرى مثل العدوى أو حصوات الكلى عادةً، ولكن يجب عليك دائما رؤية طبيب."

وبصرف النظر عن هذه العلامات الثلاثة، أوصى الطبيب أيضًا بالبحث عن العلامات المحتملة التالية لسرطان الكلى :

فقدان الوزن دون محاولة ذلك

ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الشديد

التعب

فقدان الشهية

شعور عام بسوء الحالة الصحية

ضغط دم مرتفع

فقر دم.

وأضاف أنه على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات الأخرى، إلا أنه لا يزال يتعين عليك زيارة الطبيب.

وقال الدكتور أودونوفان: "معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لن يصابوا بالسرطان، ولكن إذا كان لديك أي منها، فمن المهم رؤية الطبيب، وذلك لأنه إذا كان سرطانًا، فسيكون علاجه أسهل بكثير إذا تم تشخيصه مبكرًا.

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