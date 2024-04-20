دراسة تكشف علاقة سكر الحمل بإصابة الجنين بفرط الحركة



محمد اسماعيل - القاهرة - 20 عاما من الدراسة والأبحاث استغرقها فريق بحث دولي، في محاولة معرفة العلاقة بين ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الحوامل وإصابة الطفل بفرط الحركة والنشاط واضطراب الانتباه، وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة وفقا لموقع "ساينس دايلي".

وأظهرت الدراسة، التي قامت بتحليل بيانات أكثر من 3.6 مليون زوج من الأمهات والأطفال في هونغ كونغ وتايوان ونيوزيلندا وفنلندا وأيسلندا والنروج والسويد، أن سكري الحمل من غير المرجح أن يكون سبباً مباشراً لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

و أجريت الدراسة تحت إشراف جامعة هونغ كونغ، وتمتاز بحجم البيانات الضخم وطول فترة المتابعة، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وعالمياً، يعاني ما يقرب من 16% من الحوامل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل، كما أن معدل انتشار سكري الحمل آخذ في الارتفاع بسبب السمنة وكبر سن الأمهات.

وأسفرت هذه الدراسة المكثفة من عام 2001 إلى عام 2014، مع المتابعة حتى عام 2020، عن ملاحظة وجود ارتباط طفيف فقط بين مرض السكري لدى الأمهات أثناء الحمل وخطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتوفر هذه النتائج طمأنينة للأمهات، خاصة مع تزايد انتشار سكري الحمل.

موجود في مطبخك.. مشروب طبيعي يحارب حصوات الكلى وآلامها

موجود في مطبخك.. حسام موافي يحذر من مكون غذائي شائع عدو ضغط الدم (فيديو)

موجود في كل أكلة.. مكون غذائي يسبب تلف الكبد

مراهق ينجو بمعجزة بعد ابتلاع عملة معدنية علقت بين أحباله الصوتية

بطريقة غير متوقعة.. فتاة تقوم بفعل صادم على متن طائرة (فيديو)