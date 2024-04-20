بدون أدوية.. كيف تعالج القولون العصبي من خلال نظامك الغذائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القولون العصبي أحد المشكلات الصحية المزعجة والمنتشرة، والتي تؤدي تقلصات وآلام كبيرة، وعادةً يستخدم المصابون بها عدة أدوية لعلاجه، إلا أن دراسة حديثة أثبتت وجود نوعين من النظام الغذائي يعملان بشكل أفضل من تناول الأدوية لعلاج القولون العصبي، ووفقاً لما ذكره موقع "نيو ساينتست".



وتم تصميم أحد الأنظمة الغذائية بحيث يكون منخفضاً في السكريات والكربوهيدرات الموجودة في منتجات الألبان والقمح وبعض الفواكه والخضراوات، نقلاً عن موقع 24 الإماراتي.

أما الطريقة الثانية فكانت الأقل شيوعاً في علاج القولون العصبي، وهي نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ولكنه منخفض في جميع أنواع الكربوهيدرات الأخرى، أي السكر والنشا.

وفي تجربة عشوائية، أدى كلا النظامين الغذائيين إلى تحسين الأعراض بشكل أفضل من العلاج القياسي بالأدوية بعد 4 أسابيع.

وأجريت الدراسة في جامعة غوتنبرغ بالسويد، بمشاركة 300 شخص مصاب بالقولون العصبي، طُلب منهم استخدام أحد الأساليب الـ3: تناول الأدوية حسب الحاجة لأعراضهم، أو اعتماد أي من النظامين الغذائيين.

وبعد شهر، أبلغ 76% من المجموعة منخفضة السكريات عن انخفاض كبير في أعراضهم، مقارنة بـ71% من الذين اتبعوا نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات غنياً بالألياف، و58% في مجموعة العلاج الطبي.

وأشار الباحثون إلى أن إحدى المشكلات المحتملة في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والغني بالألياف هي أن الأشخاص في هذه المجموعة شهدوا ارتفاعاً طفيفاً في مستويات الكوليسترول في الدم.

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