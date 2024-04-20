بدون استخدام مستحضرات التجميل.. 3 ماسكات طبيعية للتخلص من اسمرار البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتعرض البشرة للاسمرار، بسبب البقاء تحت تأثير أشعة الشمس لفترة طويلة، لذا يمكن إعداد بعض الماسكات، التي تساعد في تنظيف البشرة، والتخلص من الشوائب، وخلايا الجلد الميتة، ومنها ماسك البرتقال، بحسب موقع «style».

ماسك الليمون:

المقادير:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

القليل من عصير الليمون.

طريقة الإعداد:

لعمل الماسك يضاف في طبق ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، والقليل من عصير الليمون، ويتم الخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم توضع على الوجه مع حركات دائرية، ويترك من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، حتى يجف تمامًا على البشرة، ويغسل بمياه دافئة.

ماسك البرتقال

مقادير ماسك البرتقال:

قشر أو بشر ثمرة برتقال.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة الإعداد:

يمكن إعداد ماسك البرتقال وضع قشور البرتقال في الشمس لمدة 3 أيام، حتى تجف تمامًا، ثم طحنها في الكبة أو المطحنة، وخلط ملعقة كبيرة من بودرة البرتقال مع ملعقة كبيرة من الزبادي، ووضع الماسك على الوجه، وتركه من 20 إلى 30 دقيقة حتى يجف تمامًا، ثم غسله بالماء الدافئ.

ماسك القرع

المقادير:

2 ملعقة صغيرة من قرع العسل المسلوق والمهروس.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة الإعداد:

يمكن خلط 2 ملعقة صغيرة من قرع العسل، مع نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من الحليب، ووضع على الوجه، وتركه من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، حتى يجف تمامًا على البشرة، ثم غسله بالمياه.

في جميع الحالات بعد غسيل الوجه من أي ماسك، ترطب البشرة بماء ورد أو بزيت جوز الهند أو أي نوع زيت.