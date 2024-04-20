كيف تشتري بطيخ أحمر وناضج؟.. ابحث عن 6 علامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

البطيخ فاكهة صيفية ينتظرها الكثيرون من موسم لآخر، حيث يفضَل تناوله في الأجواء الحارة لما له من قدرة كبيرة على ترطيب الجسم، ولكن كيف يمكن التمييز بين البطيخ الجيد والفاسد قبل الشراء؟

وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي طرق اكتشاف البطيخ الفاسد عند الشراء كالتالي:

لون البطيخ

يجب أن يكون لون البطيخة الأخضر غامقا ومتجانسا، مع وجود بقع صفراء على الجانب الذي لامس الأرض، وتجنب البطيخ ذات اللون الباهت أو الأخضر الفاتح أو وجود بقع بنية أو سوداء.

قشرة البطيخ

يجب أن تكون القشرة ناعمة ولامعة، خالية من التشققات أو الثقوب أو الكدمات. تجنب البطيخ ذات القشرة الخشنة أو المجعدة أو الرطبة.

وزن البطيخة

يجب أن يكون وزن البطيخة ثقيلا بالنسبة لحجمها، فهذا يدل على نضجها واحتوائها على الماء، تجنب البطيخ الخفيف، فقد يكون جافا أو فاسدا.

ملمس وقوام البطيخة

اضغط على البطيخ برفق بأصابعك، يجب أن يكون ثابتا ومرنا قليلا، تجنب البطيخ الطري جدا أو اللين، فقد يكون ناضجا أكثر من اللازم أو فاسدا.

صوت النقر في البطيخة

اضغط على أذنك على البطيخ واستمع لصوت النقر، يجب أن يكون الصوت رنانا وعميقا. تجنب البطيخ ذات الصوت الميت أو الخافت، فقد يكون غير ناضج أو فاسدا.

رائحة البطيخة

شم البطيخ من طرفه، يجب أن يكون له رائحة حلوة وخفيفة، وتجنب البطيخ ذات الرائحة الكريهة أو العفن، فقد يكون فاسدا.

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