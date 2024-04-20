صناعة أول ماسة مصنوعة من الورد.. هل تتخيل ثمنها؟



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح علماء صينيون في الوصول إلى صنع ماسة ربما تسبب ثورة في عالم المجوهرات، فهي من عيار 3 قيراط ومصنوعة من مادة الكربون المشتقة من زهور "الفاوانيا" الحمراء، وذلك بحسب ما ذكره موقع "أوديتي سنترال".

كشف عن هذا الابتكار الجديد خلال حفل نظمته شركة "لويانغ تايم بروميس" المتخصصة بصناعة الألماس الاصطناعي، تبرّعت خلاله إلى حديقة لويانغ الوطنية للفاوانيا.



وكانت حديقة الفاوانيا في المدينة قد وافقت في نهاية الشهر الماضي، على تزويد الشركة بزهور الفاوانيا اللازمة لصنع الماسة الفريدة، بما في ذلك بتلات زهور يبلغ عمرها حوالي 50 عاماً، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "لويانغ تايم بروميس" وانغ جينغ فإنّ قيمة الألماسة تبلغ 300 ألف يوان (حوالى 41 ألف دولار)، وهي مستخلصة من الكربون الحيوي الخاص بزهور الفاوانيا بعد تعريضها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين.

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