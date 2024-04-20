واقعة غريبة.. فيل يهرب من سيرك وهذا ما فعله في الشوارع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فوجئ السكان في مدينة مونتانا بالولايات المتحدة بعد رؤية فيل يركض في الشوارع.

وهرب الفيل، من السيرك المحلي، من حظيرته وتجول في الشارع المزدحم.

وقام السكان المحليون بالتقاط العديد من مقاطع الفيديو للفيل ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر المقاطع الفيل وهو يعبر الشارع، ولم يكن منزعجًا من السيارات التي تسير بحذر في كل اتجاه، وشوهد رجل يحمل عصا ويحاول يائسًا محاصرته.

وتُظهر مقاطع الفيديو أيضًا الحيوان وهو يعبر الشارع بفرح شديد في مسار دوران محدد، ولكن في الاتجاه المعاكس.

كما عبر الفيل أيضًا ساحة انتظار السيارات قبل أن يتوجه إلى مبنى سكني، حسبما يظهر مقطع فيديو التقطته محطة وقود محلية، ويتحرك بهدوء على الرغم من أن الرجل ظل يطارده.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن الفيل كان في المدينة مع السيرك العالمي.

وقال بيل ملفين، مدير المكان، لصحيفة ديلي مونتانان، إن القائمين على المكان كانوا يقومون باستحمام الفيل عندما أخافه صوت مفاجئ لسيارة تأتي بنتائج عكسية .

وهرب الفيل البالغ من العمر 58 عامًا، لكن الموظفين أعادوه بأمان، وقالت الصحيفة في تقريرها إن أحدا لم يصب بأذى في المطاردة.

وأضاف: "السيرك، بالطبع، محترف للغاية، وكان لديهم مدرب محترف وكان هادئًا للغاية وكان الحيوان هادئًا وتمكنوا من استعادته على الفور".

لم يلقي الهروب أي ظلال على أداء السيرك، حيث قدم عروضه في الساعة 4 مساءً و7 مساءً دون أي عوائق.

وفي الوقت نفسه، انتقدت جماعات حقوق الحيوان معاملة الحيوانات الأسيرة وطالبت بإطلاق سراحها.

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