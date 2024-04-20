علامات تكشف فساد البطيخ.. لو ظهرت ارميه على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

بالتزامن مع حلول الصيف، تظهر الفواكه المميزة لهذا الفصل، ومنها البطيخ الذي يفضله الكثيرون لمنحهم شعورا بالانتعاش والتغلب على حرارة الجو، ومن أجل اختيار البطيخ السليم والابتعاد عن الفاسد، أوضح كل من موقعي، simplyrecipes، quora، بعض العلامات التي تكشف فساد البطيخ وعدم صلاحيته للأكل.

الرائحة

خروج رائحة كريهة من البطيخ من أكثر العلامات الواضحة التي تنذر بفساد البطيخ، وفي حالة وجودها يجب التخلص منه، لأنه غير صالح للتناول.

اللزوجة

ظهور لزوجة على البطيخ من الداخل من المؤشرات الواضحة التي تكشف أن البطيخ غير صالح لتناوله.

المظهر الخارجي

إذا كان البطيخ من الداخل يحتوي على بقع داكنة تشبه العفونة، أو شيء غير واضح، يكون من الضروري التخلص منه وعدم تناوله.

التذوق

في حالة عدم ظهور أي علامات على البطيخ، وتناولت قطعة منه، وتذوقت طعما لاذعا أو شيئا يشبه الإحساس بوجود أمر سيئ في فمك، فيكون من الضروري التخلص منها فورًا.

مرور وقت طويل تخزين البطيخ

يفضل تناول البطيخ خلال 5 أيام من وقت شرائه وتقطيعه، ويمكن أن تبقى البطيخة الكاملة في المطبخ لمدة 7 أيام تقريبًا، وداخل الثلاجة لمدة 14 يومًا تقريبًا دون تقطيع.

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