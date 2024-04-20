4 فواكه غنية بالحديد.. تحارب الأنيميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعد الفواكه من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد، وهو معدن أساسي لصحة الجسم، حيث يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ونستعرض لكم عدد من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من فقر الدم، وفقا لما جاء بموقع "Medicalnewstoday".

1- الفراولة

تحتوي الفراولة على كمية جيدة من فيتامين سي، والذي يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى. كما تحتوي الفراولة أيضًا على كمية جيدة من البوتاسيوم وحمض الفوليك.

2- التوت

يحتوي التوت على كمية كبيرة من العناصر الغذائية بما في ذلك الحديد، وفيتامين سي، والألياف، ومضادات الأكسدة.

ويمكن مزج التوت مع الموز والحليب والشوفان والزبادي اليوناني والفانيليا لزيادة مستويات الحديد في الجسم.

3- البرقوق

يعتبر البرقوق من الفواكه الغنية بالحديد، حيث يحتوي 100 جرام من البرقوق على 2.4 مجم من الحديد. كما يحتوي البرقوق أيضًا على كمية جيدة من الكالسيوم وفيتامين أ.

4- الكيوي

يحتوي الكيوي على كمية جيدة من الحديد، وفيتامين سي، والألياف، وفيتامين هـ، كما يحتوي الكيوي أيضًا على كمية جيدة من البوتاسيوم وحمض الفوليك.

جدير بالذكر أن تناول الفواكه الغنية بالحديد بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من فقر الدم، وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

نصائح لزيادة مستويات الحديد في الجسم

بالإضافة إلى تناول الفواكه الغنية بالحديد، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن اتباعها لزيادة مستويات الحديد في الجسم، ومنها:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل الحمضيات والفلفل الحلو

- تجنب تناول الكافيين والكحول، حيث يمكن أن يقللان من امتصاص الحديد من الأطعمة.

إذا كنت تعاني من فقر الدم فقد يوصي الطبيب بتناول مكملات الحديد.

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