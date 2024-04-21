مكمل غذائي يمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.. هل تعرفه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المكملات الغذائية المصنوعة من "لاكتوفيرين"، وهو أحد مكونات حليب الثدي، تعزز جهاز المناعة وتمنع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وقد يباع "لاكتوفيرين" كمكمل غذائي لقدرته على محاربة الفيروسات، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت خبيرة التغذية، إيما ديفيز: "يوجد هذا المكمل في الجسم بشكل طبيعي، وخاصة في حليب الثدي واللبأ".

وتابع: "اللبأ هو سائل سميك يتكون في الغدد الثديية في الأيام القليلة الأولى بعد ولادة الطفل، ويطلق عليه اسم "الذهب السائل" ويحتوي على 7 أضعاف الـ"لاكتوفيرين" الموجود في حليب الأم الذي يأتي بعد 3 إلى 5 أيام من ولادة المرأة".

وأشارت: "اللاكتوفيرين هو عبارة عن بروتين سكري يستخدمه الجسم للمساعدة في تحفيز وتطوير جهاز المناعة لدى الطفل".

وتستمر أجسامنا في إنتاج "لاكتوفيرين" طبيعي كجزء من نظامنا الدفاعي ضد الفيروسات، ويوجد في اللعاب والدموع والأغشية المخاطية، وعندما نتواصل مع شخص مصاب بنزلة برد، فإن الـ"لاكتوفيرين" الموجود في العين والأنف والفم يبدأ في المقاومة.

ويقول الدكتور يونس دادمحمدي، الباحث المشارك في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة: "اللاكتوفيرين يدعم جهاز المناعة ويكافح الالتهابات ويساهم في التئام الجروح وتعزيز عملية إصلاح الأنسجة".

ويمكن استخلاص "لاكتوفيرين" من حليب البقر، وهناك عدد كبير من المكملات الغذائية المتاحة في الأسواق ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة.

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