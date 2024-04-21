ما تأثير العناق على الصحة النفسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف فريق باحثين من جامعتي بوخوم في ألمانيا وأمستردام في هولندا، أن العناق يساهم في تخفيف مشاعر الألم والاكتئاب.

ورصد الباحثون أكثر من 130 دراسة شملت حوالي 10 آلاف شخص، لمعرفة تأثير العناق للإنسان، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وتوصلت الدراسة إلى أن عناق الآخرين يخفف الألم والاكتئاب والقلق، حتى إذا كان لمدة قصيرة.

كما ساعدت أشياء مثل الروبوتات الاجتماعية والبطانيات والوسائد الأشخاص على الشعور بالتحسن عند معانقتها.

ويبدو أن التأثير الأكبر للمس على الحالة العقلية يحدث كلما طالت مدة العناق، وأن الحد الأقصى للفائدة يحدث مع مدة 20 دقيقة.

ووجد الباحثون أيضاً أن لمس شخص ما يعود أيضاً بفوائد صغيرة للقلب والأوعية الدموية، مثل تحسين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

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