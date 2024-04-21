أطعمة تصيبك بالتهابات المفاصل.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات المفاصل، وقد يكون ذلك بسبب بعض الأطعمة الخاطئة التي نتناولها.

وقال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف: "الأطعمة التي نتناولها يوميا قد تؤثر على صحة المفاصل وتسبب الالتهابات"، وفقا لصحيفة "فيستي".

وأضاف: "وتلعب الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك البحرية ومنتجات الألبان دورا في تقليل الالتهابات في الجسم وتحسن صحة المفاصل".

وتابع: "هناك أطعمة تزيد تفاقم الالتهابات، مثل: الحلويات والدهون والأطعمة المقلية والمدخنة والنقانق المصنعة واللحوم الحمراء".

وأشار: "كما أن الأطعمة الغنية بالنشويات والسكريات المركبة تسبب السمنة وتؤثر على صحة الجهاز العصبي، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المفاصل في الجسم.

ونوه الطبيب إلى أن مضغ الطعام بشكل جيّد يحسن عملية امتصاص المواد المفيدة منه، كما أن الإنزيمات الموجودة في اللعاب تسحن عملية الهضم وتقلل من التهابات المعدة والأمعاء.

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