هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تناول الفول بالبصل.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول بالبصل من الأطباق الشعبية الغنية بالقيمة الغذائية، وله تأثيرات وفوائد صحية كذلك من بينها تأثيره على مستويات السكر في الدم.

تأثير تناول الفول بالبصل على مستويات السكر

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، قالت لـ"الخليج 365"، إن الفول مصدر غني بالألياف، التي تُسهم في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه من الأمعاء.

وتابعت أنه يحتوي على البروتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ويُنظم مستويات السكر في الدم.

وأضافت أن البصل غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي حماية الجسم من مضاعفات مرض السكر.

فوائد أخرى للفول

الفول كذلك غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويُسهم أيضا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم وظائفه وتحسين حركة الأمعاء.

يحتوي الفول بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم، مثل البروتين والألياف والفيتامينات، وتناوله يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وذلك لاحتوائه على كمية وفيرة من الألياف الغذائية.

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