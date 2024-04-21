عدوك في أكلك.. 7 مكونات تدمر الكبد دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يساعد الكبد على تخزين العناصر الغذائية وإزالة السموم، لكن هناك العديد من الأطعمة يمكن أن تسهم في تلفه عند تناولها بكميات زائدة، حسبما جاء في موقعي "webmd" و"eatthis".

الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة محتوى هذه الدهون في الكبد وبمرور الوقت يصبح عاجزا عن أداء أدواره بسببها.

اللحوم المصنعة

مثل النقانق والسلامي التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الأطعمة الدهنية

الإفراط في تناولها قد يجعل من الصعب على الكبد القيام بعمله بطريقة صحيحة، ثم الإصابة بالتهاب وتليف الكبد.

الدجاج المقلي

يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، لأنه عند قلي الأطعمة تمتص الدهون من زيت القلي وتصبح مليئة بالسعرات الحرارية، وتسبب مضاعفات صحية خطيرة، خاصة للكبد.

والوجبات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة تؤدي أيضا إلى زيادة دهون الكبد ومقاومة الأنسولين والإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي وتندب وفشل الكبد.

الخبز الأبيض والمكرونة والأرز

الكربوهيدرات المكررة أو الحبوب المصنعة ترفع نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى تحفيز البنكرياس على إنتاج الأنسولين، والإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الأطعمة الخفيفة المعبأة

مثل رقائق البطاطس والحلوى التي تحتوي على السكر والملح والدهون، ما يؤدي إلى تضرر وضعف إنتاجه.

اللحوم الحمراء

يزيد تناول اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بأمراض الكبد وتدميره، بسبب احتوائها على الدهون المشبعة.

الملح

يؤدي تناول الملح إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يضع عبئا إضافيا على الكبد ويجعله غير قادر على القيام بمهامه.

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