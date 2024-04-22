طريقة بسيطة لإعادة اللون الأبيض إلى الجوارب المتسخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت مدونة شهيرة على تيك توك عن طريقة لإعادة الجوارب البيضاء المتسخة، إلى ناصعة البياض.

ويتابع "شانتال ميلا إيبوتسن" على إنستجرام أكثر من 2.7 مليون شخص، وفي أحدث فيديو نشرته، شرحت عن طريقتها لتبييض الجوارب البيضاء المتسخة، وأكدت أنه يمكن تطبيق طريقتها على القمصان والملابس الداخلية أيضا، بحسب ميرور.

وظهرت في الفيديو وهي تقول بأنها ابتكرت حلا بسيطا من الأدوات المنزلية الشائعة، يتألف من ربع كوب من بيروكسيد الهيدروجين (للتفتيح والتطهير)، ممزوجاً بكوب واحد من صودا الخبز (لإزالة الروائح الكريهة والتفتيح).

وأضافت ملعقة صغيرة من صابون الأطباق للتخلّص من البقع الزيتية، وأشارت إلى أنها خطوة اختيارية يمكن تخطيها، ثم يتم خلط المحلول، وينقع الغسيل فيه لوقت قصير. وفي نهاية الفيديو، أكدت أنّه مزيج قوي يزيل البقع، ويفتّح الجوارب البيضاء أو الملابس التي يتغيّر لونها بعد عدة استخدامات.