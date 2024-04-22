طرق فرد الشعر بمكونات طبيعية في المنزل.. «نعومة من غير تلف»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترغب العديد من السيدات في الحصول على شعر ناعم وكثيف، وتبحثن عن أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد على الفرد دون مكونات كيميائية، فهو من أهم الأولويات بالنسبة للسيدات والفتيات، إذ يحرصن دائما على شراء المنتجات المناسبة له، ولكن ما لا يعرفونه أن هناك الكثير من الوصفات التي تساعد على علاج الشعر وفرده بمكونات طبيعية.

بحسب ما قدم موقع «HAIR STYLE»، المتخصص في شؤون الجمال والعناية بالشعر، فإنه للاهتمام بشعرك، يجب اتباع التالي:

ماسك الصبار

يتكون من عناصر طبيعية تساعد على إنبات الشعر، وذلك من خلال:

انقعي بعض الأرز واطهيه جيدًا.

ضيفي إليه بعض الصبار الطازج.

امزجي الخليط حتى يصبح ناعمًا.

ضيفي بعض زيت الشعر.

استخدمي شوكة بلاستيكية لخلط زيت الشعر.

ضيفي مع خليط المكونات في وعاء.

اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

ماسك زيت جوز الهند والعسل

يعرف زيت جوز الهند بقدرته الكبيرة على الترطيب، ولتحضيره:

احضري وعاءً واخلطي فيه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ضيفي ملعقتين صغيرتين من العسل.

ضعي القناع على فروة رأسك.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالشامبو العادي.

ماسك زيت اللافندر

زيت اللافندر يساعد في علاج فروة الرأس:

امزجي زيت اللافندر مع زيت الشعر.

ضعي هذا الخليط على فروة رأسك.

اتركيه طوال الليل للحصول على أقصى فائدة.

اغسلي به الشعر جيدًا.

زيت النعناع

زيت النعناع له تأثير يحفز بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر:

امزجي بضع قطرات من زيت النعناع مع زيت الأركان.

ضعي هذا المزيج على فروة رأسك.

دلكي شعرك بلطف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه.

ماسك الزبادي والقهوة

استخدمي التالي: