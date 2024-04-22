لونه أحمر.. نوع عصير قد يعالج الأمعاء الملتهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" بأن عصير الملفوف الأحمر وسيلة طبيعية وفعالة في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الملفوف له أيضاً عدة فوائد للجسم والقلب والأمعاء والأوعية الدموية، ويساعد على فقدان الوزن.

وتوصلت أبحاث سابقة إلى أن الملفوف الأحمر يساعد الجسم في إزالة السموم، ويقوي الجهاز المناعي، ويخفف الإمساك وهو مفيد لصحة الجلد والأمعاء، كما أنه يزيد من سعة الخلايا، ويساعد في علاج آلام البطن الحادة، وفقر الدم والإسهال.

ويعزي الخبراء هذه الفوائد إلى احتواء الملفوف على مجموعة متنوعة من المركبات الفعالة، والتي قد تغير من تكوين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، عن طريق زيادة أعداد البكتريا الجيدة، وغيرها من البكتيريا التي تخفف الالتهاب.

وقد يكون للملفوف الأحمر دور فعال في حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وذلك لاحتوائه على مزيج مميز من مضادات الأكسدة.

ويحتوي الملفوف الأحمر على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض، مثل فيتامين (ك) وفيتامين (ج) والكالسيوم والمنغنيز والزنك.

وقد يساعد تناول الملفوف الأحمر بانتظام على الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها عبر تحفيز إنتاج خلايا عظمية سليمة، ما يجعله أحد الأطعمة الخارقة التي قد تحارب هشاشة العظام.