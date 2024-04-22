هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التين الشوكي من الفواكه الصيفية المميزة التي ينتظرها الكثيرون لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة.

الدكتور اخصائي التغذية العلاجية والرياضية لمصراوي يقول، إليك ما يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي يومياً

يُساعد على تحسين عملية الهضم، ويُقلل من خطر الإصابة بالإمساك، ويُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يُساعد في إنقاص الوزن.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

التي تُحارب الجذور الحرة وتُحمي من تلف الخلايا، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

غني بالفيتامينات والمعادن

مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تُساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتُحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتُساعد على تنظيم ضغط الدم.

يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار

مما قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم

مما قد يُفيد مرضى السكري.

يُحسّن صحة البشرة والشعر

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

يُعزز صحة العظام

بفضل محتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم.

الكمية المُوصى بها.

يُنصح بتناول حبتين إلى ثلاث حبات من التين الشوكي يومياً.

الآثار الجانبية

يُعدّ التين الشوكي آمنًا للاستهلاك، ولكن قد يُسبب بعض الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص.

اضطرابات المعدة

مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف.

يسبب التين الشوكي الحكة والطفح الجلدي لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه.

يسبب تناول بذور التين الشوكي ألمًا في الحلق.

نصائح طبية مهمة

يُنصح بتقشير التين الشوكي بعناية للتخلص من الأشواك.

يُمكن تناول التين الشوكي طازجًا أو إضافته إلى العصائر أو السلطات أو الحلويات.

يُنصح بتناول التين الشوكي باعتدال، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

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