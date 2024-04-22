هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ينتشر البطيخ في فصل الصيف، ويعد من الفواكه اللذيذة التي يعشق تناولها أغلب الأشخاص، حيث تتمتع بمذاق مختلف وعناصر غذائية عالية تحتاجها صحة الجسم.

لذا في هذا التقرير، إليك تأثير تناول البطيخ على مستويات الكوليسترول والصحة العامة، وفقًا لما ذكره موقع clevelandclinic.

تأثير تناول البطيخ على مستويات الكوليسترول

يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة التي تحمي صحة الجسم، وتقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السرطانات، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال منع الخلايا من التلف، وإعاقة تنشيط الجذور الحرة.

كما يعد البطيخ غني بمادة الليكوبين أكثر من أي فاكهة أو خضروات أخرى، كما أنها أعلى مصدر للحمض الأميني سيترولين، الذي ينتج جزيء يسمى أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، مما يعمل على مكافحة ضغط الدم والكوليسترول الكلي المرتفع بالدم، وتحديدًا يحارب الضار منه.

تأثير تناول البطيخ على الصحة العامة

تعزيز عملية الهضم

يحتوي البطيخ على المركبات النباتية البوليفينول التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يعزز من عملية الهضم.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

يساهم البطيخ في إدارة مستويات السكر بالدم، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، لاحتوائها على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ونسبة السكر في الدم منخفضة، وهذا يعني أن البطيخ يدخل مجرى الدم وينتج كمية أقل من الجلوكوز مقارنة بالأطعمة الأخرى.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي البطيخ على فيتامين سي، وحمض الأسكوربيك التي تدعم صحة جهاز المناعة، وجعله قادر على محاربة الجراثيم والعدوى.

ترطيب الجسم

يحتوي البطيخ على 92% من الماء، بالتالي تناوله يساهم في ترطيب الجسم ويقلل من الشعور بالعطش، والوقاية من خطر الإصابة بجفاف الجسم.

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