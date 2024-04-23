4 طرق لحماية الجلد أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاني العديد من النساء من تغيرات جلدية خلال فترة الحمل، بعضها طبيعي ويزول بعد الولادة، بينما قد تستمر مشكلات أخرى لفترة أطول.

تأثير الهرمونات وزيادة الوزن:

تلعب الهرمونات دورا رئيسيا في هذه التغيرات، فضلا عن تمدد الجلد وزيادة ليونته وحساسيته، وزيادة الوزن، وفقا لموقع "Baby Center".

الأوردة العنكبوتية:

تظهر الأوردة العنكبوتية على الوجه نتيجة التعرض لدرجات حرارة شديدة، سواء البرد أو الحرارة، وتختفي بعد استقرار الهرمونات بعد الولادة.

حب الشباب:

حب الشباب من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا خلال الحمل، حيث قد يعاود الظهور أو يزداد.

الحساسية:

يميل الجلد إلى أن يصبح أكثر حساسية خلال فترة الحمل، ليس فقط بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، ولكن لأنه أصبح أكثر تمدداً وحساسية.

الاحتكاك:

مع زيادة الوزن، يمكن أن يحدث الاحتكاك بين الفخذين أو تحت الثديين، ما يؤدي إلى احمرار البشرة ورطوبتها.

نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية الجلد أثناء الحمل

يُنصح بعدم تناول أي أدوية لعلاج حب الشباب خلال فترة الحمل، لأنها قد تضر بالجنين.

التوقف عن دواء حب الشباب قبل الحمل، وبمجرد معرفة أنك حامل.

الحد من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً.

استخدام الكريمات الواقية من الشمس خلال الحمل.

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