هذا ما يحدث لجسمك عند تدخين السجائر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - تُخفي السجائر الإلكترونية مخاطر جسيمة على صحة الإنسان، بدءًا من الجهاز التنفسي وصولاً إلى القلب والدماغ.

وكشف الدكتور البريطاني كيوان خان، أن التدخين الإلكتروني يسمح للجسم بامتصاص النيكوتين بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم على الفور، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابع اعتمادا على مستوى النيكوتين في السائل الإلكتروني، قد يشعر مدخنو السجائر الإلكترونية بحالة من الاسترخاء أو اليقظة، فضلا عن الإصابة بتهيج الحلق وبطانة الرئة، ما يؤدي إلى السعال أو جفاف الفم.

التأثيرات بعد 10 دقائق:

استقرار معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تهيج حاد في الرئة، بسبب استنشاق الجزيئات المتطايرة.

بعد 30 دقيقة:

تغيرات قصيرة المدى في وظيفة القلب والأوعية الدموية وفسيولوجيا الرئة.

تهيج مجرى الهواء وأعراض الجهاز التنفسي.

بعد ساعة واحدة:

الرغبة في التدخين مجددا، بسبب أعراض الانسحاب.

استمرار تغيرات معدل ضربات القلب وضغط الدم.

على المدى الطويل:

هناك مخاطر صحية محتملة للتدخين الإلكتروني، مثل تلف الرئة المزمن ومشاكل في الجهاز التنفسي.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إنه نظرا لأن التدخين الإلكتروني لم يكن موجودا منذ فترة طويلة، فمن الصعب معرفة مخاطر الاستخدام على المدى الطويل.

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