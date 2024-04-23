4 خطوات بسيطة تحميك من سرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يحدث سرطان الأمعاء عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية في الأمعاء وتنتشر بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ما يلحق الضرر بالأنسجة والأعضاء المجاورة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لماذا سرطان الأمعاء خطيرا؟

سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان فتكا، وذلك بسبب صعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة.

عوامل الخطر

النظام الغذائي يلعب دورا مهما في الإصابة بسرطان الأمعاء، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل:

التقدم في السن.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الأمعاء.

الأمراض الوراثية.

التدخين.

السمنة.

قلة النشاط البدني.

الإكثار من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

قلة تناول الفواكه والخضروات.

الإفراط في تناول الكحوليات.

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء؟

ذكر الطبيب البريطاني ديف نيكولز، الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، 4 خطوات بسيطة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:

اتباع نظام غذائي متوازن

شرب ما لا يقل عن لترين إلى 3 لترات من الماء يوميا، وتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فضلا عن، تقليل تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

زيادة تناول الأطعمة المخمرة

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر.

تناول الكثير من الألياف

ينصح بتناول 30 جراما من الألياف يوميا، والتي تتوفر من الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان.

تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة

الحد من تناول رقائق البطاطا، وحبوب الإفطار، والنقانق، والخبز المُنتج بكميات كبيرة.

أعراض سرطان الأمعاء

تغيرات في البراز.

الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن.

كتلة في البطن.

الانتفاخ.

فقدان الوزن دون سبب.

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

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