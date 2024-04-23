احذرها.. نقص 4 فيتامينات يسبب الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني العديد من الأشخاص من نوبات الصداع النصفي، والتي تتراوح شدتها بين خفيفة إلى حادة، وتُصاحبها آلام قوية في جانب واحد من الرأس.

ولكن هل تعلم أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يكون أحد أسباب تفاقم هذه النوبات؟

في هذا التقرير، نوضح 4 فيتامينات ومعادن تلعب دورا في الوقاية من الصداع النصفي وتخفيف آلامه، وفقا لموقع "onlymyhealth ".

فيتامين د:

هناك ارتباطا بين نقص فيتامين د وزيادة تكرار نوبات الصداع النصفي.

فيتامين ب2 (ريبوفلافين):

ضروري لإنتاج الطاقة في الخلايا، ونقصه يُضعف وظائف الخلايا في الدماغ المرتبطة بالصداع النصفي.

فيتامين ب12:

ضروري للصحة العصبية العامة ووظيفتها، يساعد في إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ويدعم عمل الخلايا العصبية.

نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى أعراض عصبية قد تُفاقم الصداع النصفي.

فيتامين ب6:

مهم لإنتاج بعض الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، والتي تؤثر على أمراض الصداع النصفي.

لذا انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي يُساهم أيضًا في ظهور أعراض الصداع النصفي.

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