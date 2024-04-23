للاستفادة من فوائدها.. إليك أفضل وقت لتناول الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا لصحة جيدة، لكن لا يحصل الجميع على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها من الطعام وحده.

في هذه الحالة، تأتي الفيتامينات المتعددة كحل مثالي لسد فجوة نقص العناصر الغذائية.

الفئات الأكثر احتياجًا للفيتامينات

قالت أخصائية التغذية الروسية سومان أغاروال لا يقتصر تناول الفيتامينات على فئة عمرية محددة، إنما يُنصح بها لأي شخص لا يحصل على احتياجاته من العناصر الغذائية من خلال الطعام.

تحتاج بعض الفئات بشكل خاص للفيتامينات، وتشمل:

النساء الحوامل: حمض الفوليك والحديد.

النساء خلال الحيض: الحديد.

النباتيون: فيتامين B12.

كبار السن: الكالسيوم.

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين D.

محتوى الفيتامينات المتعددة:

فيتامينات B المركب: ضرورية بسبب تقنيات المعيشة والطهي الحديثة التي تستنزف هذه العناصر.

معادن نادرة: الزنك والسيلينيوم والحديد والكالسيوم.

فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون: A وD وE.

مضادات الأكسدة: الليكوبين والأستازانتين.

فيتامين B12 وD3: بكميات صغيرة.

أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة:

فيتامين C: بعد الإفطار.

أوميجا 3 وأوبيكينول: بعد الغداء.

الحديد: على معدة خاوية أو مع الطعام.

فيتامين B المركب: في النصف الأول من اليوم.

الكالسيوم: مع الطعام، خاصة الغني بفيتامين D.

المغنيسيوم: قبل النوم بـ 15 دقيقة.

فيتامينات يُفضل الجمع بينها

الحديد وفيتامين C: لتعزيز امتصاص الحديد.

الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين D وK2: لصحة العظام.

فيتامينات لا يجب إقرانها معًا

الزنك والنحاس: تناولهما في أوقات مختلفة.

الحديد والكالسيوم: يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد.

تناول الفيتامينات المتعددة وسيلة فعالة لضمان حصول الجسم على احتياجاته من العناصر الغذائية، مع مراعاة توقيت تناولها ونوع الفيتامينات التي يجب الجمع بينها أو تجنبها.

لكن، عليك استشارة الطبيب المختص قبل البدء بتناول أي مكملات غذائية، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالات صحية.

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