5 مشروبات طبيعية لإزالة السموم من الرئتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرئتان من أهم أعضاء الجسم، حيث تعملان على إيصال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، ولكن مع التعرض المستمر للعديد من العوامل البيئية الضارة، مثل التلوث والدخان، تُصبح بحاجة إلى عناية خاصة.

وإليك 5 مشروبات طبيعية تساعد على تنظيف الرئتين وإزالة السموم، وفقا لموقع "WIO News".

ماء دافئ بالليمون:

عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناوله في الصباح على معدة فارغة.

ماء الثوم:

يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للميكروبات وتعزز صحة الجهاز التنفسي، ويمكن تناوله بعد نقعه لعدة ساعات لتطهير الجهاز التنفسي.

عصير الشمندر:

يُسهم استهلاكه في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر:

غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الرئتين من التلف.

حليب الكركم:

الكركم غنيا بمضاد الالتهاب القوي الكركمين، الذي يعمل على تخفيف التهاب الرئتين وتحسين وظائف الجهاز التنفسي.

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