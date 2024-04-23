طريقة عمل مهلبية الشيكولاتة في خطوات بسيطة.. «فرحي أولادي بحلوى لذيذة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ
مهلبية الشيكولاتة من الحلويات اللذيذة والمغذية، التي يعشقها الصغار والكبار أيضًا، لأنها تحتوي على الشيكولاتة،ويمكن إعدادها بخطوات سهلة وبسيطة، بحسب الشيف توتا مراد، في برنامج «عيش وملح»، على قناة Cbc Sofra.
المقادير:
- 4 كوب حليب.
- 5 ملاعق كبيرة نشا.
- كوب سكر أبيض.
- 4 ملاعق كبيرة كاكاو محلى أي مضاف إليه سكر.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.
- ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
للتزيين:
- جوز هند ناعم.
طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة
- في وعاء يوضع 4 أكواب من الحليب، و5 ملاعق كبيرة نشا، وكوب سكر أبيض، و4 ملاعق كبيرة كاكاو محلى أي مضاف إليه سكر، و2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى، وملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، وتُخلط المكونات جيدًا، ثم يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر، حتى يتحول إلى قوام سميك نوعًا ما، فلا يفضل أن يكون القوام سميك جدًا، حتى تصبح المهلبية كريمية وناعمة.
- يمكن إضافة مكعب من الزبدة، بعد الحصول على قوام سميك، لتصبح ناعمة وكريمية أكثر، ثم توضع في كاسات التقديم، وتترك لتبرد تمامًا، وتزين بجوز هند ناعم، أو تقدم كما هي سادة.