طريقة عمل مهلبية الشيكولاتة في خطوات بسيطة.. «فرحي أولادي بحلوى لذيذة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مهلبية الشيكولاتة من الحلويات اللذيذة والمغذية، التي يعشقها الصغار والكبار أيضًا، لأنها تحتوي على الشيكولاتة،ويمكن إعدادها بخطوات سهلة وبسيطة، بحسب الشيف توتا مراد، في برنامج «عيش وملح»، على قناة Cbc Sofra.

المقادير:

4 كوب حليب.

5 ملاعق كبيرة نشا.

كوب سكر أبيض.

4 ملاعق كبيرة كاكاو محلى أي مضاف إليه سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

للتزيين:

جوز هند ناعم.

طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة